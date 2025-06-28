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Диетолог оценила появление арбуза на прилавках в июне

По словам Нурии Диановой, если потребитель хочет качественный продукт, то необходимо ждать нужный сезон.
Лиза Губина 2025-06-28 08:47:36
© Фото: Belkin Alexey, news.ru Global Look Press

При выборе фруктов и ягод домой необходимо в первую очередь помнить о сезонности, так как вне сезона вряд ли возможно купить качественный продукт - в данном случае сладкий и вкусный, причем стоимость соотношение цена-качество также никого не порадует, рассказала в беседе со «Звездой» диетолог, гастроэнтеролог 1 категории и гепатолог Нурия Дианова.

Тем самым специалист прокомментировала появление арбузов на прилавках в июне. Она посоветовала подождать как минимум до августа и не покупать такой товар раньше этого месяца.

«Сезонность имеет значение. Хотим качество - надо ждать сезона», - сказала Нурия Дианова.

Она напомнила, что сейчас арбузы могут содержать избыток нитратов, потребление которых при определенных дозах может привести к негативным последствиям. В завершение специалист посоветовала больше обращать внимание на замороженные продукты - ту же клубнику, когда сезон завершился.

Напомним, ранее в Руспродсоюзе перечислили сезонные для июня продукты - это клубника и черешня, а также абрикосы и персики в некоторых регионах.

#лето #диетолог #наш эксклюзив #сезон #арбузы #июнь
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