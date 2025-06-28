Диетолог оценила появление арбуза на прилавках в июне

При выборе фруктов и ягод домой необходимо в первую очередь помнить о сезонности, так как вне сезона вряд ли возможно купить качественный продукт - в данном случае сладкий и вкусный, причем стоимость соотношение цена-качество также никого не порадует, рассказала в беседе со «Звездой» диетолог, гастроэнтеролог 1 категории и гепатолог Нурия Дианова.

Тем самым специалист прокомментировала появление арбузов на прилавках в июне. Она посоветовала подождать как минимум до августа и не покупать такой товар раньше этого месяца.

«Сезонность имеет значение. Хотим качество - надо ждать сезона», - сказала Нурия Дианова.

Она напомнила, что сейчас арбузы могут содержать избыток нитратов, потребление которых при определенных дозах может привести к негативным последствиям. В завершение специалист посоветовала больше обращать внимание на замороженные продукты - ту же клубнику, когда сезон завершился.

Напомним, ранее в Руспродсоюзе перечислили сезонные для июня продукты - это клубника и черешня, а также абрикосы и персики в некоторых регионах.