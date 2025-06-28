Легкомоторный самолет разбился в Приморье, пилот погиб

Легкомоторный самолет ЗЛИН-142 упал в районе аэродрома госавиации Новонежино в Приморском крае. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Самолетом управлял пилот 1969 года рождения. Он погиб. Больше на борту никого не было. По предварительным данным, владелец самолета дал его пилоту, чтобы тот мог попрактиковаться в управлении.

Судя по кадрам с места, летательный аппарат рухнул на открытой местности и врезался в землю.

Прокуроры проверяют соблюдение правил безопасности полетов. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения на транспорте.