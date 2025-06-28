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ЦАХАЛ нанес удары по Ливану

Удар наносился по окрестностям населенного пункта Кунин в Южном Ливане.
Дарья Ситникова 2025-06-28 22:05:15
© Фото: Jinipix, Xinhua, Global Look Press

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ ударила по Ливану. Об этом сообщила пресс-служба израильских военных.

Уточняется, что целью была ликвидация участника вооруженных формирований шиитской организации «Хезболлах» Мухаммада Хаммуди. По информации израильской стороны, он командовал одним из подразделений военного крыла в районе города Бинт-Джейбль на юге Ливана.

Удар наносился по окрестностям населенного пункта Кунин в Южном Ливане.

До этого сообщалось, что истребители ВВС Израиля нанесли удар по территории Ливана по организации «Хезболла» в районе хребта Бофорт на юге страны. Эти укрытия использовали для управления огнем и обороной.

#ликвидация #Израиль #ливан #ЦАХАЛ #атака #удары
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