ЦАХАЛ нанес удары по Ливану

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ ударила по Ливану. Об этом сообщила пресс-служба израильских военных.
Уточняется, что целью была ликвидация участника вооруженных формирований шиитской организации «Хезболлах» Мухаммада Хаммуди. По информации израильской стороны, он командовал одним из подразделений военного крыла в районе города Бинт-Джейбль на юге Ливана.
Удар наносился по окрестностям населенного пункта Кунин в Южном Ливане.
До этого сообщалось, что истребители ВВС Израиля нанесли удар по территории Ливана по организации «Хезболла» в районе хребта Бофорт на юге страны. Эти укрытия использовали для управления огнем и обороной.
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