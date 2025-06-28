ЦАХАЛ нанес удары по Ливану

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ ударила по Ливану. Об этом сообщила пресс-служба израильских военных.

Уточняется, что целью была ликвидация участника вооруженных формирований шиитской организации «Хезболлах» Мухаммада Хаммуди. По информации израильской стороны, он командовал одним из подразделений военного крыла в районе города Бинт-Джейбль на юге Ливана.

Удар наносился по окрестностям населенного пункта Кунин в Южном Ливане.

До этого сообщалось, что истребители ВВС Израиля нанесли удар по территории Ливана по организации «Хезболла» в районе хребта Бофорт на юге страны. Эти укрытия использовали для управления огнем и обороной.