NBC: Уиткофф проведет переговоры с Ираном по ядерной сделке

В ближайшие несколько дней спецпосланник президента США Стивен Уиткофф проведет переговоры с иранскими властями о возможном заключении соглашения по ядерном программе Тегерана. Об этом сообщил RT, ссылаясь на телеканал NBC News.

Уточняется, что предметом переговоров будет прекращение Ираном обогащения урана в обмен на смягчение санкций в отношении Тегерана. Информации о месте переговоров и уровне представительства иранской стороны пока не приводится.

До этого власти США заявили, что не позволят Ирану заниматься дальнейшим обогащением урана в рамках будущей сделки по ядерной программе. Уиткофф также выразил уверенность, что США сумеют достичь всеобъемлющего мирного соглашения с Ираном.

Однако власти еврейского государства допускают, что Тегеран может продолжить работу над созданием ядерного оружия на маленьких секретных заводах, которые находятся под землей.