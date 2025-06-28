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NBC: Уиткофф проведет переговоры с Ираном по ядерной сделке

Информации о месте переговоров и уровне представительства иранской стороны пока не приводится.
Дарья Ситникова 2025-06-28 22:55:23
© Фото: Francis Chung - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

В ближайшие несколько дней спецпосланник президента США Стивен Уиткофф проведет переговоры с иранскими властями о возможном заключении соглашения по ядерном программе Тегерана. Об этом сообщил RT, ссылаясь на телеканал NBC News.

Уточняется, что предметом переговоров будет прекращение Ираном обогащения урана в обмен на смягчение санкций в отношении Тегерана. Информации о месте переговоров и уровне представительства иранской стороны пока не приводится.

До этого власти США заявили, что не позволят Ирану заниматься дальнейшим обогащением урана в рамках будущей сделки по ядерной программе. Уиткофф также выразил уверенность, что США сумеют достичь всеобъемлющего мирного соглашения с Ираном.

Однако власти еврейского государства допускают, что Тегеран может продолжить работу над созданием ядерного оружия на маленьких секретных заводах, которые находятся под землей.

#сша #Иран #переговоры #Ядерная сделка #Стивен Уиткофф
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