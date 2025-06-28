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Максимально близко к боевым: как тренируют бойцов на полигоне в Крыму

Например, военнослужащим нужно было пройти такие испытания как, стрельба по вражеским дронам из движущегося пикапа или маскировка на открытой местности.
Виктория Косогляденко 2025-06-28 21:23:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На одном из полигонов Крыма опытные инструкторы смоделировали ситуации, максимально приближенные к обстановке на линии боевого соприкосновения. Например, в качестве проверки военнослужащих по завершении обучения, будущим бойцам надо было открыть огонь по вражеским дронам из движущегося пикапа - это самый эффективный и нужный элемент подготовки. Или замаскировать себя на так называемой «открытке» - местности, где негде спрятаться.

Далее открытая местность сменяется плотной застройкой, где военнослужащие должны были сменить тактику боя и зачистить опорник.

«В воздухе у нас идет работа дрона, сбрасывают снаряд. В случае сбрасывания снаряда мы принимаем шаг вправо, шаг влево, но ни в коем случае не вперед, при этом занимаем точку опять на 12, то есть работаем», - рассказал боец с позывным Брабус.

Крымский полк подготовки резервов для ВМФ помогает усиливать наши передовые подразделения, в том числе и в зоне специальной военной операции.

#Крым #стрельба #военнослужащие #дроны #тренировка #инструкторы
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