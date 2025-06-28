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Чемпион России по мотокроссу погиб во время соревнований в Ирбите

Водитель другого мотоцикла, с которым погибший допустил столкновение, находится в больнице.
Ирина Егорова 2025-06-28 20:37:20
© Фото: mfr_ru_official, Telegram

Чемпион России по мотокроссу с колясками Руслан Козуб разбился в ходе соревнований в Ирбите в Свердловской области, сообщила пресс-служба Федерации мотоциклетного спорта России.

«Несмотря на все усилия медицинских бригад на трассе и немедленно оказанную помощь, мы потеряли Руслана Козуба», - говорится в публикации.

Спортсмену было 32 года. Уточняется, что его транспортное средство столкнулось с другим экипажем, после чего Козуб упал. Состязания немедленно остановили. Другой водитель был доставлен в больницу.

«Этот трагический день – суровое напоминание о рисках, которые неотделимы от мотоциклетного спорта, особенно в таких сложных дисциплинах, как мотокросс с колясками. Мы отдаем себе отчет в смелости и самоотдаче наших спортсменов, выходящих на старт», - написал президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус.

Федерация пообещала оказать помощь семье Руслана, а также семье Пупышева.

Мотокросс на мотоциклах с коляской - это командный вид спорта, где водитель управляет мотоциклом, а пассажир в коляске помогает сохранять равновесие, балансировать и совершать маневры на трассе. 

#мотоцикл #соревнования #гибель #столкновение #Мотокросс #чемпион России
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