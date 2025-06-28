Чемпион России по мотокроссу погиб во время соревнований в Ирбите

Чемпион России по мотокроссу с колясками Руслан Козуб разбился в ходе соревнований в Ирбите в Свердловской области, сообщила пресс-служба Федерации мотоциклетного спорта России.

«Несмотря на все усилия медицинских бригад на трассе и немедленно оказанную помощь, мы потеряли Руслана Козуба», - говорится в публикации.

Спортсмену было 32 года. Уточняется, что его транспортное средство столкнулось с другим экипажем, после чего Козуб упал. Состязания немедленно остановили. Другой водитель был доставлен в больницу.

«Этот трагический день – суровое напоминание о рисках, которые неотделимы от мотоциклетного спорта, особенно в таких сложных дисциплинах, как мотокросс с колясками. Мы отдаем себе отчет в смелости и самоотдаче наших спортсменов, выходящих на старт», - написал президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус.

Федерация пообещала оказать помощь семье Руслана, а также семье Пупышева.

Мотокросс на мотоциклах с коляской - это командный вид спорта, где водитель управляет мотоциклом, а пассажир в коляске помогает сохранять равновесие, балансировать и совершать маневры на трассе.