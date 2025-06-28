В Иркутске приготовили самый большой торт в России

На фестивале в Иркутске кондитеры приготовили самый большой торт «Брауни» в России, его вес составляет более двух тонн. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Представитель Книги рекордов России объявил со сцены, что в Иркутске приготовили самый большой торт "Брауни" в стране. Его вес еще больше заявленных двух тонн — а точнее 2180 килограммов», - указали в сообщении.

В центре Иркутска на набережной Ангары прошел фестиваль, на котором был фудкорт под открытым небом с десятками ресторанов и кафе. Главным событием праздника стали приготовление 500 литров окрошки и торт с брусникой весом более двух тонн.