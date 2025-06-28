Москвичей предупредили о дожде, грозе и сильном ветре с 29 июня по 1 июля

МЧС Москвы предупредило жителей и гостей столицы об ухудшении погоды с воскресенья 29 июня по вторник 1 июля. В Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 17 м/сек, сообщается в Telegram-канале столичного ведомства.

В связи с этим спасатели рекомендует соблюдать меры безопасности - парковать автомобиль в безопасных местах и быть внимательным за рулем, пешеходам на улицам советует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, также следить за детьми, не оставляя их без присмотра.

Последние выходные июня будут достаточно теплыми и солнечными. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, осадков не ожидается, в воскресенье температура воздуха составит 22-24 градуса.

Также он добавил, что первый день июля температура будет ниже нормы примерно на 4 градуса. Это произойдет из-за того, что плотные облака не позволят солнечной энергии достигнуть земли.