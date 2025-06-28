Участник СВО, спевший Путину о «своих ребятах», поделился эмоциями

Поэт, музыкант и участник СВО Сергей Нихаенко по просьбе президента России Владимира Путина спел песню собственного сочинения «Высота», потому что она напоминает ему о том, что он пережил «со своими парнями». Молодой поэт признается, что исполнять композицию без музыки, даже по видеосвязи, было волнительно и ответственно.

«Эта песня все-таки о настоящем, о том, что я пережил со своими парнями. Там есть такие строчки: "Затихает бриз на моей высоте, а опору смывает штормом". "Высота" - это название нашей позиции, где я находился со своими ребятами, "бриз" - это про тихую и спокойную обстановку, "опора" - это тоже позиция - наша рота. Первая рота 22 полка, второй батальон, второй отдельный гвардейской стрелковой, мотострелковой бригады народной милиции ЛНР», - объяснил поэт в разговоре со «Звездой».

По его словам, песня является наиболее известной и пользуется популярностью на фронте среди бойцов.

Напомним, что он исполнил ее во время онлайн-разговора с президентом России Владимиром Путиным в рамках открытия молодежных центров в регионах страны.

«Ощущения от разговора с Владимиром Владимировичем у меня самые положительные. Мне он показался человеком с открытой душой, человеком, которому небезразлична судьба нашей страны, судьба нашей молодежи», - заявил Нихаенко.

Он добавил, что вчера в Министерстве культуры РФ глава ведомства Ольга Любимова вручила ему медаль Александра Твардовского.

«Еще недавно, будучи в окопах, я себе даже представить не мог, что такое возможно. Вот какие возможности для простого творческого человека дает "Таврида.АРТ"», - уточнил он.

Сергей Нихаенко родился 26 ноября 1991 года в городе Лутугино Луганской Народной Республики. В феврале 2022-го Сергей вступил добровольцем в ряды Народной милиции ЛНР и чуть меньше года провел на передовой в качестве гранатометчика. В зоне боевых действий он получил позывной Певец. На фронте музыкант продолжил писать песни, которые помогали ему и его товарищам по окопам поднимать боевой дух, хотя условия были далеки от комфорта. После демобилизации Нихаенко плотно занялся творческой карьерой.