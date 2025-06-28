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Синоптик развеяла популярный миф о глобальном потеплении

По словам Поздняковой, нельзя воспринимать глобальное потепление как однозначное повышение температуры, этот процесс может проявляться и по-другому.
Дарья Ситникова 2025-06-28 16:35:31
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в разговоре со «Звездой», продолжает ли действовать глобальное потепление по территории России.

Синоптик отметила, что при воздействии глобального потепления температура не повышается в каждой точке мира. Кроме этого, изменение климата - это «определенный тренд», это не значит, что каждый год «будет теплее и теплее».

По ее словам, нельзя глобальное потепление воспринимать буквально, что с каждым днем температура повышается. Будет и такой период времени, когда средняя годовая температура воздуха будет около нормы или даже чуть ниже ее.

«Поэтому нельзя буквально понимать глобальное потепление, что с каждым днем все будет теплее и теплее», - добавила метеоролог.

Кроме этого, синоптики, климатологи при изучении этого явления выяснили, что не на всех точках земного шара этот «тренд» проявляется с положительной температурой.

«В Южных районах там как раз таки может и не наблюдаться этот тренд, в большей части он затронет арктические районы. В Северных районах, действительно, температура будет расти быстрее и выше, чем в остальных», - указала синоптик.

Позднякова также сказала, что в целом по стране глобальное потепление продолжается.

#Россия #Погода #глобальное потепление #наш эксклюзив #Татьяна Позднякова
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