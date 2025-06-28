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В РСТ опровергли информацию о массовом отравлении россиян пивом в Египте

В пресс-службе отметили, что в случае заболевания обращаться стоит в медицинские центры, которые готовы предоставить страховку.
Гоар Хачатурян 2025-06-28 15:15:25
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В данный момент туроператоры не наблюдают массовых обращений в связи с сообщениями об отравлении пивом российских туристов в Египте. Об этом заявил «Звезде» руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

В пресс-службе отметили, что распространенная информация о недомоганиях россиян не соответствует действительности.

«Возможно, какие-то единичные случаи обращений к врачам и есть, но массового характера они не носят», - уточнил Абдюханов.

В случае плохого самочувствия РСТ рекомендует обращаться к специалистам, в частности, в отелях и в учреждениях, которые предоставляют страховку. Туристические операторы готовы оказать помощь всем отдыхающим в Египте россиянам, добавили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о массовом отравлении разливным пивом российских туристов в Шарм-эш-Шейхе. Сообщается, что пострадавшие жалуются на симптомы заболевания после употребления напитка. По словам туристов, пенное подавали в плохо помытых стаканах.

#Египет #наш эксклюзив #российские туристы #Шарм-эш-Шейх #отравление пивом
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