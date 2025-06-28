В РСТ опровергли информацию о массовом отравлении россиян пивом в Египте

В данный момент туроператоры не наблюдают массовых обращений в связи с сообщениями об отравлении пивом российских туристов в Египте. Об этом заявил «Звезде» руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

В пресс-службе отметили, что распространенная информация о недомоганиях россиян не соответствует действительности.

«Возможно, какие-то единичные случаи обращений к врачам и есть, но массового характера они не носят», - уточнил Абдюханов.

В случае плохого самочувствия РСТ рекомендует обращаться к специалистам, в частности, в отелях и в учреждениях, которые предоставляют страховку. Туристические операторы готовы оказать помощь всем отдыхающим в Египте россиянам, добавили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о массовом отравлении разливным пивом российских туристов в Шарм-эш-Шейхе. Сообщается, что пострадавшие жалуются на симптомы заболевания после употребления напитка. По словам туристов, пенное подавали в плохо помытых стаканах.