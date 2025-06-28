Италия заработает почти 1 млрд евро после свадьбы Безоса в Венеции

Итальянская казна получит 957 миллионов евро от свадьбы основателя Amazon Джеффа Безоса в Венеции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство туризма страны.

Экономический эффект от торжеств составит 68% годового туристического оборота города. В Минтуризма оговорились, что прямая прибыль составит лишь 3% этой суммы, а остальное - эффект «глобального внимания в СМИ».

Миллиардер Безос женится на тележурналистке Лорен Санчес. Их свадьба проходит с четверга по субботу. На торжество пригласили от 200 до 250 гостей. Бюджет составляет до 56 млн долларов.

Гостями церемонии стали Иванка Трамп, Опра Уинфри, Билл Гейтс, Ким Кардашьян, Том Брэди и другие знаменитости. Бракосочетание прошло в церкви Мадонна дель Орто и на острове Сан-Джорджо. Основная вечеринка состоится в Арсенале, где выступят Леди Гага и Элтон Джон.

Безос и Санчес пожертвовали 3 млн евро экологическим и научным организациям Венеции. Но свадьба все равно вызвала протесты местных жителей. Они недовольны превращением города в площадку для вечеринок знаменитостей и требуют увеличения налогов для богатых. Под давлением протестов Безос перенес торжества из центра города.