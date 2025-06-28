Пашинян предложил оппонентам отказаться от оскорблений с 1 по 5 июля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с предложением к политическим оппонентам отказаться на несколько дней от взаимных оскорблений и ругани, срок он поставил пять дней - с 1 по 5 июля.
Он обещал не использовать в своей речи «параканоническую» лексику.
«Предлагаю достичь общественного консенсуса о том, что с определенной даты мы прекратим ругань и гибридные нападки в публично-политической сфере и перейдем к логике исключительно цивилизованных и уважительных дебатов», - написал Пашинян в своем Telegram.
Премьер пообещал после изучить реакцию общественности и пользователей социальных сетей на предложение и поделиться своими впечатлениями.
Напомним, Пашинян не стесняется использовать в своей речи ругательные слова по отношению к оппозиции и даже священнослужителей.
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