Боец «АрБата» рассказал, как рисковал жизнью ради погибших товарищей

На передовой часто бывают ситуации, когда бойцы рискуют жизнью. В такие моменты важно как можно скорее эвакуироваться. Однако бойцы, сами находясь на грани жизни и смерти, возвращаются не только за ранеными товарищами, но и за телами погибших. ОБ этом рассказал боец из добровольческого отряда «АрБат» Андрей Руденко в эфире программы «Мужики» с Эдгардом Запашным.

«Это наши ребята. Просто происходит так, что тела многих ребят не достают, и они находятся очень долго на передке. А что происходит с телами, я думаю, вы догадываетесь. Хотелось бы, чтобы они приехали в более-менее хорошем виде, чтобы родители могли проститься, увидеть в последний раз», - сказал он.

Андрей Руденко поделился, что вернуть домой тела погибших бойцов очень важно. И даже если приходится рисковать собственной жизнью, невозможно не вернуться за человеком, с которым дружил и прошел такой опасный путь.

«Важно не оставлять ни раненого, ни убитого товарища. Многие из них - ребята, которых мы достаем - мы с ними часто и долго общались, дружили. А как ты за своим другом не придешь? Даже если он погиб», - рассказал боец.

Он вспомнил, как, узнав о гибели друга в Судже, на следующий же день отправился туда, чтобы вытащить его тело. Удалось найти и вернуть не только его, но и других погибших военнослужащих.