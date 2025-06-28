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Боец «АрБата» рассказал, как рисковал жизнью ради погибших товарищей

Доброволец Андрей Руденко объяснил, что в зоне спецоперации важен каждый боец, поэтому за погибшими возвращаются, даже если это стоит собственной жизни.
Гоар Хачатурян 2025-06-28 12:35:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На передовой часто бывают ситуации, когда бойцы рискуют жизнью. В такие моменты важно как можно скорее эвакуироваться. Однако бойцы, сами находясь на грани жизни и смерти, возвращаются не только за ранеными товарищами, но и за телами погибших. ОБ этом рассказал боец из добровольческого отряда «АрБат» Андрей Руденко в эфире программы «Мужики» с Эдгардом Запашным.

«Это наши ребята. Просто происходит так, что тела многих ребят не достают, и они находятся очень долго на передке. А что происходит с телами, я думаю, вы догадываетесь. Хотелось бы, чтобы они приехали в более-менее хорошем виде, чтобы родители могли проститься, увидеть в последний раз», - сказал он.

Андрей Руденко поделился, что вернуть домой тела погибших бойцов очень важно. И даже если приходится рисковать собственной жизнью, невозможно не вернуться за человеком, с которым дружил и прошел такой опасный путь.

«Важно не оставлять ни раненого, ни убитого товарища. Многие из них - ребята, которых мы достаем - мы с ними часто и долго общались, дружили. А как ты за своим другом не придешь? Даже если он погиб», - рассказал боец.

Он вспомнил, как, узнав о гибели друга в Судже, на следующий же день отправился туда, чтобы вытащить его тело. Удалось найти и вернуть не только его, но и других погибших военнослужащих.

#наш эксклюзив #тела погибших #СВО #Добровольческий отряд «АрБат»
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