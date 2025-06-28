В Пакистане террорист-смертник въехал в колонну солдат, есть погибшие

Не менее 13 человек погибли в результате взрыва, совершенного террористом-смертником на северо-западе Пакистана, сообщили в агентстве AFP со ссылкой на источник в администрации. Еще около 30 человек получили ранения.

«Террорист-смертник въехал на начиненном взрывчаткой автомобиле в колонну солдат», - приводит ТАСС текст сообщения.

Уточняется, что трагедия произошла в провинции Хайбер-Пахтунхва.

По последним данным, все погибшие - солдаты, среди пострадавших - и военные, и гражданские люди, в том числе минимум шесть детей. Из-за взрыва также пострадали рядом стоящие здания.

На данный момент ни одна организация не взяла на себя ответственность за теракт.