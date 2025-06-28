Двое взрослых и двое детей из России погибли в ДТП под Минском

Четыре гражданки России погибли в дорожной аварии в Минском районе Белоруссии. Об этом сообщает Следственный комитет республики. В числе жертв двое детей.

ДТП произошло 28 июня на автодороге М2. Такси с россиянами ехало в направлении аэропорта «Минск». Около 5:20 утра в него врезался попутный автомобиль.

От удара такси ударилось в дорожное ограждение. Погибли ехавшие в нем 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки 13 и 7 лет. Водитель такси попал в больницу с травмами. Водитель и пассажир другой машины не пострадали.

По предварительным данным, 26-летний виновник аварии был пьян. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в нетрезвом виде, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи, эксперты и полицейские работают на месте происшествия.