В Иране хоронят погибших военных, ученых-ядерщиков и мирных жителей

В Иране хоронят более 60 погибших во время 12-дневной войны с Израилем. Это военачальники, ученые-ядерщики и мирные жители. Тысячи скорбящих вышли в субботу на улицы Тегерана. Власти закрыли правительственные учреждения, чтобы позволить государственным служащим присутствовать на похоронах.

На церемонию прибыл президент Масуд Пезешкиан. Участники прощальной процессии прошлись по центральным улицам города. Они несли плакаты и изображения погибших ученых-атомщиков и военачальников.

Гробы с телами командующего КСИР генерала Хоссейна Салами, руководителя программы баллистических ракет Гвардии генерала Амира Али Хаджизаде и других везли на грузовиках по столичной улице Азади. Люди скандировали «Смерть Америке» и «Смерть Израилю».

Салами и Хаджизаде были убиты в первый день войны. Израиль начал наносить удары 13 июня, как утверждается, чтобы устранить угрозу создания ядерного оружия. Тегерана всегда настаивал на том, что его ядерная программа предназначена только для мирных целей.

В Израиле заявляли, что убиты около 30 иранских командиров и 11 ученых-атомщиков, нанесены удары по восьми ядерным объектам и более чем 720 объектам военной инфраструктуры. В Минздраве Ирана сообщали, что погибли более 600 человек. Число пострадавших составило примерно 5 000.

Иран выпустил по Израилю более 550 баллистических ракет, которые привели к гибели 28 человек. Около 1 500 ранены, по данным израильской стороны.