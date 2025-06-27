Цивилева вручила ключи от квартир военным и медперсоналу госпиталя Бурденко

Статс-секретарь - замминистра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева вручила ключи от новых служебных квартир в Балашихе военнослужащим и медработникам филиала №3 Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко. Новоселье сыграют 23 семьи сотрудников медучреждения и военнослужащих.

«Очень хочется, чтобы и наши медики, наши военнослужащие хотя бы закрыли вот этот бытовой вопрос, чтобы жили они комфортных условиях и максимально близко к месту работы и службы», - заявила Цивилева.

Жилой дом в подмосковной Балашихе расположен в районе с развитой инфраструктурой - рядом парк, магазины, детский сад и школа. В пешей доступности – общественный транспорт. Дом уже готов к заселению, квартиры оклеены обоями, имеется базовая техника.

После торжественной церемонии Анна Цивилева лично осмотрела дом и квартиры новоселов, проверила работу лифта, отметила качество отделки и удобство планировки.

Минобороны также обеспечивает полное переобустройство жилья для раненых бойцов СВО. Например, для военнослужащих-инвалидов подготавливается доступная среда, кухни, рабочее место, пандус, в квартирах - расширенные дверные проемы.