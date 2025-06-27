МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Цивилева вручила ключи от квартир военным и медперсоналу госпиталя Бурденко

После торжественной церемонии Цивилева лично осмотрела дом и квартиры новоселов, проверила работу лифта, отметила качество отделки и удобство планировки.
Борис Чесноков 2025-06-27 21:32:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Статс-секретарь - замминистра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева  вручила ключи от новых служебных квартир в Балашихе военнослужащим и медработникам филиала №3 Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко. Новоселье сыграют 23 семьи сотрудников медучреждения и военнослужащих.

«Очень хочется, чтобы и наши медики, наши военнослужащие хотя бы закрыли вот этот бытовой вопрос, чтобы жили они комфортных условиях и максимально близко к месту работы и службы», - заявила Цивилева.

Жилой дом в подмосковной Балашихе  расположен в районе с развитой инфраструктурой - рядом парк, магазины, детский сад и школа. В пешей доступности – общественный транспорт. Дом уже готов к заселению, квартиры оклеены обоями, имеется базовая техника.

После торжественной церемонии Анна Цивилева лично осмотрела дом и квартиры новоселов, проверила работу лифта, отметила качество отделки и удобство планировки.

Минобороны также обеспечивает полное переобустройство жилья для раненых бойцов СВО. Например, для военнослужащих-инвалидов подготавливается  доступная среда, кухни, рабочее место, пандус, в квартирах - расширенные дверные проемы.

#Минобороны #военнослужащие #госпиталь Бурденко #медики #квартиры #жилье #Балашиха #ключи #Анна Цивилева
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 