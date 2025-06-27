Центробанк РФ пригрозил использовать меры из-за ситуации на рынке вкладов

Центральный банк РФ может принять меры в том случае, если финансовые организации будут использовать недобросовестные практики во время оформления вкладов для граждан. Об этом сообщили в Telegram-канале регулятора.

«Если будет необходимо, мы подготовим предложения по поправкам в законы или выпустим специальный банковский стандарт», - указали в сообщении.

Кроме этого, в ЦБ рекомендовали банкам честно информировать клиентов об условиях договора вкладов в дистанционных каналах. В регуляторе добавили, что следят за исполнением соответствующих рекомендаций, а по выявленным нарушениям ведут надзорное взаимодействие.

До этого в МВД сообщили, что если на дебетовой карте человека лежит большая сумма денег, то он становится целью для киберпреступников. В полиции посоветовали на карте хранить только те деньги, которые нужны сейчас, а основные сбережения лучше держать на сберегательных счетах или вкладах. Так их будет сложнее украсть, и они будут защищены государством.