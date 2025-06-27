Найдено тело ребенка, который выпал за борт катера в Химках

Пятилетний мальчик, который упал с катера в воду на канале имени Москвы, скончался.

«В 18.00 подняли тело. На месте работают представители СК РФ», - сообщили «Звезде» в пресс-службе МЧС по Московской области.

По информации региональной транспортной прокуратуры, ребенок находился в катере без спасательного жилета. Возбуждено уголовное дело.

«По предварительным данным, маломерное судно столкнулось с берегом реки», - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла сегодня в Химках на канале имени Москвы. Капитаном катера, предварительно, был отец погибшего ребенка. Спасатели искали мальчика больше трех часов.