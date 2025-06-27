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В аэропорту Сочи столкнулись два самолета

Пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали.
Дарья Ситникова 2025-06-27 18:35:07
© Фото: Telegram/prokutp

В Сочи самолет, который следовал в Тюмень, столкнулся на взлетно-посадочной полосе с самолетом, прибывшим из Норильска, проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

«В международном аэропорту Сочи самолет... допустил столкновение с другим воздушным судном», - указали в сообщении.

Уточняется, что пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали.

Сочинская транспортная прокуратура начала проверку по исполнению безопасности полетов. По итогам следствия будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия ответных мер.

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© Telegram/prokutp
#в стране и мире #Самолет #Сочи #авария #столкновение
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