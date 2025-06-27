В аэропорту Сочи столкнулись два самолета

В Сочи самолет, который следовал в Тюмень, столкнулся на взлетно-посадочной полосе с самолетом, прибывшим из Норильска, проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

«В международном аэропорту Сочи самолет... допустил столкновение с другим воздушным судном», - указали в сообщении.

Уточняется, что пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали.

Сочинская транспортная прокуратура начала проверку по исполнению безопасности полетов. По итогам следствия будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия ответных мер.