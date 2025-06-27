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В Ижевске введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на реке

В ближайшие две недели будут установлены причины загрязнения реки, а также будут приняты меры по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.
Дарья Ситникова 2025-06-27 18:00:14
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

В Ижевске введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на реке. Об этом указали на сайте ГУ МЧС РФ по Удмуртии.

«С 27 июня на территории города Ижевска... было принято решение о введении режима функционирования "чрезвычайная ситуация" по факту ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на реке Старковка, близ проезда Копрового», - написали в материале.

Известно, что площадь разлива нефтепродуктов на реке составляет 640 кв. м.

Рядом с запрудой, где находится маслянистое пятно, установлено боновое заграждение. Такое же оборудование планируют поставить выше по течению для того, чтобы определить место выпуска нефтепродуктов в реку.

В материале также указали, что в ближайшие две недели будет необходимо установить причину загрязнения реки. Кроме этого, следует принять меры по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов - откачать маслянистое пятно и обследовать, очистить дно береговой линии.

В СК России сообщили «Звезде», что региональное следственное управление организовало проведение доследственной проверки по факту произошедшего по ст. 250 УК РФ («Загрязнение вод»). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

#в стране и мире #ижевск #ск россии #разлив нефтепродуктов #доследственная проверка #загрязнение вод
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