В Ижевске введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на реке. Об этом указали на сайте ГУ МЧС РФ по Удмуртии.

«С 27 июня на территории города Ижевска... было принято решение о введении режима функционирования "чрезвычайная ситуация" по факту ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на реке Старковка, близ проезда Копрового», - написали в материале.

Известно, что площадь разлива нефтепродуктов на реке составляет 640 кв. м.

Рядом с запрудой, где находится маслянистое пятно, установлено боновое заграждение. Такое же оборудование планируют поставить выше по течению для того, чтобы определить место выпуска нефтепродуктов в реку.

В материале также указали, что в ближайшие две недели будет необходимо установить причину загрязнения реки. Кроме этого, следует принять меры по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов - откачать маслянистое пятно и обследовать, очистить дно береговой линии.

В СК России сообщили «Звезде», что региональное следственное управление организовало проведение доследственной проверки по факту произошедшего по ст. 250 УК РФ («Загрязнение вод»). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.