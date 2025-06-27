В Москве стартовал трудовой семестр для студотрядов ж/д транспорта

На Белорусском вокзале состоялось открытие трудового семестра студенческих отрядов железнодорожного транспорта. В церемонии приняли участие глава РЖД Олег Белозеров и председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев, а также более 100 студентов из различных региональных отделений РСО и более 2 000 студентов с 16 железных дорог онлайн.

«Железные дороги в пассажирском сообщении летом без студотрядов не справились бы с той работой, которую необходимо провести. Так как увеличивается количество маршрутов, все едут на юг, на отдых, и как раз студотряды создают замечательный настрой пассажирам, которые выбирают железные дороги», - отметил Белозеров.

Студенты будут задействованы на самых разных направлениях - в строительстве и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта, в обслуживании пассажиров в самый пик сезона перевозок, в системе здравоохранения РЖД, санаториях, детских оздоровительных лагерях.

Во время открытия трудового семестра поступила инициатива участия студенческих отрядов в строительстве ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Глава РЖД поддержал эту идею, первые 60 человек скоро приступят к работе.

Также с 2024 года РЖД начали готовить подростков - участников трудовых отрядов для работы помощниками дежурных по залу на вокзалах. Тогда в проекте приняли участие 170 человек, в этом году уже 226 ребят будут трудоустроены на 26 вокзалах.