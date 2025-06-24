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Задержан тульский бизнесмен, подозреваемый в двойном убийстве из-за долга

По данным следствия, убийства произошли из-за нежелания отдавать жертвам долг в несколько миллионов рублей, тела нашел прохожий в авто.
Лиза Губина 2025-06-24 08:21:45
© Фото: SU_SKR71, Telegram © Видео: SU_SKR71, Telegram

В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и местного адвоката, сообщили в пресс-службе СК России по региону. Им оказался новомосковский предприниматель, его доставили в следственный отдел.

Жертвы были застрелены, их тела обнаружил прохожий накануне утром в автомобиле в поселке Майский. Предварительно, преступление было совершено из-за нежелания предпринимателя отдавать долг в несколько миллионов рублей.

«Под предлогом передачи последним денежных средств предложил им совместно доехать до поселка Майского, где, находясь на заднем сиденье автомобиля, произвел выстрелы в голову адвоката и директора колледжа, а затем скрылся с места происшествия», - говорится в сообщении СК в Telegram.

Речь идет об уголовном деле по статье 105 УК РФ «Убийство двух человек». Следователи установят все обстоятельства случившегося, добавили в региональном СК.

#Тульская область #Задержание #СК РФ #подозреваемый #двойное убийство
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