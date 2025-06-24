Задержан тульский бизнесмен, подозреваемый в двойном убийстве из-за долга

В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и местного адвоката, сообщили в пресс-службе СК России по региону. Им оказался новомосковский предприниматель, его доставили в следственный отдел.

Жертвы были застрелены, их тела обнаружил прохожий накануне утром в автомобиле в поселке Майский. Предварительно, преступление было совершено из-за нежелания предпринимателя отдавать долг в несколько миллионов рублей.

«Под предлогом передачи последним денежных средств предложил им совместно доехать до поселка Майского, где, находясь на заднем сиденье автомобиля, произвел выстрелы в голову адвоката и директора колледжа, а затем скрылся с места происшествия», - говорится в сообщении СК в Telegram.

Речь идет об уголовном деле по статье 105 УК РФ «Убийство двух человек». Следователи установят все обстоятельства случившегося, добавили в региональном СК.