Расчеты ударных беспилотников «Молния-2» из группировки войск «Центр» помогли штурмовикам в бою на Красноармейском направлении. Кадры их работы показало Минобороны России.

Военнослужащие Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» ударили FPV-дронами по укреплениям противника. Эти ударные аппараты, похожие на маленькие самолеты, эффективно разрушают бункеры и другие сооружения ВСУ.

Работа расчетов начинается с выбора правильных боеприпасов для дрона в зависимости от цели. В координации с разведчиками они точно наносят удары, помогая пехоте продвигаться вперед.

Главное преимущество «Молнии-2» - возможность нести мощные боеприпасы, с которыми обычные квадрокоптеры не справляются. Благодаря самолетной конструкции дрон может доставлять на большие расстояния заряды, способные полностью разрушать укрепленные объекты. Дальность полета свыше 50 км и высокая скорость делают его трудной целью для вражеских средств ПВО.

Благодаря расчетам «Молний-2» Алейского мотострелкового соединения уже уничтожено много техники и укреплений ВСУ, включая командные пункты, опорные базы и места скопления боевиков и техники.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.