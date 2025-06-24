МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

БПЛА «Молния-2» разрушили укрепления ВСУ на пути штурмовиков

Благодаря самолетной конструкции дрон способен доставлять на большие расстояния заряды, которые могут полностью уничтожать укрепленные объекты.
2025-06-24 06:30:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты ударных беспилотников «Молния-2» из группировки войск «Центр» помогли штурмовикам в бою на Красноармейском направлении. Кадры их работы показало Минобороны России.

Военнослужащие Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» ударили FPV-дронами по укреплениям противника. Эти ударные аппараты, похожие на маленькие самолеты, эффективно разрушают бункеры и другие сооружения ВСУ.

Работа расчетов начинается с выбора правильных боеприпасов для дрона в зависимости от цели. В координации с разведчиками они точно наносят удары, помогая пехоте продвигаться вперед.

Главное преимущество «Молнии-2» - возможность нести мощные боеприпасы, с которыми обычные квадрокоптеры не справляются. Благодаря самолетной конструкции дрон может доставлять на большие расстояния заряды, способные полностью разрушать укрепленные объекты. Дальность полета свыше 50 км и высокая скорость делают его трудной целью для вражеских средств ПВО.

Благодаря расчетам «Молний-2» Алейского мотострелкового соединения уже уничтожено много техники и укреплений ВСУ, включая командные пункты, опорные базы и места скопления боевиков и техники.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #беспилотники #спецоперация #красноармейское направление #молния-2
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 