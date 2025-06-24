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Лавров прибыл с официальным визитом в Туркмению

Во время визита глава МИД РФ проведет переговоры с президентом Туркмении, также встретится с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел страны Рашидом Мередовым.
Дарья Ситникова 2025-06-24 21:15:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Туркмению. Об этом сообщил ТАСС.

Известно, что в аэропорту Ашхабада главу МИД РФ встретил посол России в республике Иван Волынкин.

Во время визита Лавров проведет переговоры с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Кроме этого, планируется встреча с заместителем председателя кабинета министров и министром иностранных дел страны Рашидом Мередовым.

Напомним, что в предыдущий раз Лавров посещал Туркмению в июне 2022 года для участия в совещании министров иностранных дел прикаспийских государств.

#Сергей Лавров #МИД РФ #Туркмения #официальный визит #Сердар Бердымухамедов
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