Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала Василевского

Аэропорту «Иваново» присвоено имя маршала Советского Союза Александра Василевского. Соответствующий указ подписал сегодня президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

С данной инициативой выступила член Общественной палаты Ивановской области, супруга Героя России Владимира Зозулина - Евгения.

Во время Великой отечественной войны Василевский сыграл одну из ключевых ролей в организации обороны Москвы и последовавшего контрнаступления. 16 февраля 1943 года ему было присвоено воинское звание Маршал Советского Союза.