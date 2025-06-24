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Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала Василевского

Во время Великой отечественной войны Василевский сыграл одну из ключевых ролей в организации обороны Москвы и последовавшего контрнаступления.
Ирина Егорова 2025-06-24 19:30:01
© Фото: Пресс-служба аэропорта Иваново

Аэропорту «Иваново» присвоено имя маршала Советского Союза Александра Василевского. Соответствующий указ подписал сегодня президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

С данной инициативой выступила член Общественной палаты Ивановской области, супруга Героя России Владимира Зозулина - Евгения.

Во время Великой отечественной войны Василевский сыграл одну из ключевых ролей в организации обороны Москвы и последовавшего контрнаступления. 16 февраля 1943 года ему было присвоено воинское звание Маршал Советского Союза.

#Аэропорт #Маршал #Владимир Путин #иваново #Александр Василевский
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