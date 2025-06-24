Умер поэт Паттерсон, сыгравший негритенка в легендарном фильме «Цирк»

Американо-советский поэт, прозаик и актер Джеймс Ллойдович Паттерсон, известный по фильму «Цирк», скончался в возрасте 91 года. Его близкая подруга подтвердила его смерть, передает NY Times.

Паттерсон умер 22 мая в доме престарелых в Вашингтоне, однако о его смерти стало известно только сейчас.

Американо-советский поэт родился в 1933 году в Москве. Ему было всего три года, когда он обрел национальную известность в СССР «благодаря своей эмоциональной игре» в роли маленького негритенка в фильме «Цирк» с Любовью Орловой.

Артист выбрал карьеру морского офицера, но также стал и поэтом. Кроме этого, «давал поэтические чтения в качестве разогрева» для Любови Орловой. Известно, что с артисткой он поддерживал дружеские отношения до самой ее смерти.

В Риге Паттерсон поступил в Нахимовское военно-морское училище, а в 1955 году окончил Военно-морскую академию имени К.Е. Ворошилова в Ленинграде. Он получил звание капитан-лейтенанта и служил на флоте до 1957 года.

В 1962 году Паттерсон окончил Литературный институт имени Максима Горького и опубликовал свой первый сборник стихов «Россия и Африка». С 1967 года он стал членом Союза писателей СССР.

В 1994 году вместе с матерью он эмигрировал в США.