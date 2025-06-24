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Депутат Чепа рассказал о самочувствии Валентины Терешковой

Во время пленарного заседания Госдумы 88-летняя Валентина Терешкова почувствовала себя плохо, она покинула зал для получения медицинской помощи.
Дарья Ситникова 2025-06-24 17:08:24
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал в разговоре со «Звездой» о самочувствии первой в мире женщины-космонавта и депутата Валентины Терешковой, которой резко стало плохо на планерном заседании.

«Сегодня такой напряженный день был. Я не знаю, что было, но все нормально, все хорошо», - сказал Чепа.

По его словам, обычно депутаты собираются в зале в последние пять минут, а Терешкова приходит на работу одна из первых, примерно за 15 минут до начала. Кроме этого, он сказал, что депутат никогда не пропускает заседание. Чепа отметил, что закалка у нее «та еще».

«Желаем все вместе здоровья. Дай Бог, чтобы человек в таком возрасте был такой активный», - заключил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам.

Во время планерного заседания Госдумы 88-летняя Терешкова почувствовала себя плохо примерно спустя 15 минут после начала мероприятия. Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заметил ухудшение состоянии депутата и сказал об этом. Председатель Госдумы Вячеслав Володин распорядился помочь Терешковой покинуть зал для получения медицинской помощи.

#валентина терешкова #наш эксклюзив #самочувствие #планерное заседание
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