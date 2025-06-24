Двадцатилетний Колби Долман, приехавший на Украину добровольцем, был ликвидирован в ходе боев в районе села Малые Щербаки в Запорожской области.

Как рассказала его мать Тара Бенфорд изданию The Daily Mail, молодой британец оказался в числе четырех солдат, погибших при попытке прорыва в составе подразделения Национальной гвардии Украины. Она утверждает, что ее сын не имел необходимой подготовки и был направлен на задание, обреченное на провал.

По словам Бенфорд, тело Колби до сих пор не эвакуировано с поля боя, а украинские и британские официальные структуры, к которым семья обращалась, не оказали помощи. Родственники запустили кампанию по сбору средств на репатриацию останков.

Долман прибыл в Киев в марте 2024 года, чтобы пройти военную подготовку. Он не имел боевого опыта - ранее ему отказали в приеме в армию Великобритании из-за бронхиальной астмы. В сентябре он присоединился к международному подразделению на Украине, где служил под командованием Богдана Ходаковского наряду с другими иностранцами.

Мать Колби утверждает, что он уже дважды участвовал в безуспешных штурмах, а перед последним заданием якобы предчувствовал гибель. Последнее сообщение от него отличалось по тону от предыдущих и содержало просьбу не выходить на связь до окончания миссии.

Вместе с Долманом погиб и бразилец Габриэль Феррейра Силва, которому командование подразделения посвятило прощальную публикацию. По словам матери Колби, ее сын подобного упоминания не получил.

Семья обратилась за помощью к британским властям, включая посольство в Киеве, но пока безрезультатно.