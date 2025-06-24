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В Москве открылся музей российского казачества

В экспозицию входят 800 предметов - это ордена, сабли, нагайки, монеты. Некоторые из них представлены публике впервые.
Ирина Егорова Елизавета Пронина 2025-06-24 17:40:43
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве открылся Центральный музей российского казачества, который станет частью комплекса Государственного исторического музея. Он расположился в старинном особняке в Большом Левшинском переулке, где до революции 1917 года располагалось Дворцовое ведомство.

Экспозиция состоит из 16 залов, где рассказывается история казачьих войск и гвардейских формирований Российской императорской армии. В общей сложности в экспозицию входят 800 предметов - это ордена, сабли, нагайки, монеты.  

Некоторые экспонаты специально отреставрировали и представили публике впервые.

«Очень символично, что по поручению президента страны это происходит в год 80-летия Великой Победы, в Год защитника Отечества, что подчеркивает суть казачества, служение Отечеству от смелых подвигов Ермака до победоносных сражений Великой Отечественной войны и сегодняшнего участия казаков в специальной военной операции», - заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

В музее можно узнать больше о быте и семьях казаков. 

«Мы понимаем, что столетиями историю нашей страны невозможно было бы представить без казачества. Мы представляем себе, какой долгий и прекрасный путь будет у всей команды Государственного исторического музея, и готовимся все вместе прийти на экскурсию», - подчеркнула министр культуры РФ Ольга Любимова.

На выставке представлены уникальные экспонаты: вещи казаков-героев специальной военной операции Героя России Олега Ликонцева и Героя России (посмертно) Владимира Попова и ценная реликвия - штандарт полковой Уральского казачьего войска образца 1883 года. 

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© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
#Москва #открытие #музей #казачество
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