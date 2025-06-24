В ГД поддержали ужесточение условий целевого набора в медицинские вузы

Изменения в законопроекте о компенсации затрат на обучение студентов медицинских и фармацевтических вузов требуют вдумчивого обсуждения. Особенно это касается пункта об усложнении процедуры получения аккредитации студентов-медиков. Об этом в беседе со «Звездой» заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Алексей Куринный.

«Что касается ужесточения условий целевого набора, я думаю, здесь мы поддержим эти положения. Но то, что касается запрета на промежуточную или очередную аккредитацию, мне кажется, этот вопрос нуждается в дополнительном, очень вдумчивом обсуждении как минимум», - сказал он.

По словам депутата, лишать студентов права работать по профессии - это сомнительная промежуточная мера. Изменения в законопроекте не предполагают распределения студентов в разные медицинские учреждения, что может привести к кадровой утечке, говорит Куринный.

Решить этот вопрос можно другими способами. Так, по мнению депутата, более действенными мерами были бы повышение зарплат специалистов, решение жилищных вопросов и формирование специальных программ, независимых от финансового состояния региона.

Напомним, Минздрав России внес корректировки в законопроект о компенсации затрат на обучение студентов-медиков. Согласно изменениям, выпускники соответствующих вузов и колледжей смогут получить допуск к профессиональной деятельности только после трехлетней отработки в государственных медучреждениях.