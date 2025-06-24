Российский президент Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. Документ размещен во вторник на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно новому закону, все вывески организаций, а также информация об их продукции и услугах - в рекламе, на вывесках или указателях - должны размещаться в первую очередь на русском языке, исключая слова вроде sale или shop.

При этом использование других языков не ограничено, однако русский является обязательным. Также в рекламе могут быть задействованы языки народов и субъектов Федерации, входящих в состав России.

Коснулся новый закон и объектов недвижимости. Теперь запрещается присваивать названия жилым комплексам, звучащие на иностранный манер.

Документ направлен на укрепление позиций русского языка в потребительской сфере и городской среде.