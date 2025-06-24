МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве

Информация на вывесках, рекламе и указателях должна предоставляться исключительно на русском языке, исключая слова вроде sale или shop.
Ирина Егорова 2025-06-24 16:40:02
© Фото: Belkin Aleksey, news.ru, Global Look Press

Российский президент Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. Документ размещен во вторник на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно новому закону, все вывески организаций, а также информация об их продукции и услугах - в рекламе, на вывесках или указателях - должны размещаться в первую очередь на русском языке, исключая слова вроде sale или shop.

При этом использование других языков не ограничено, однако русский является обязательным. Также в рекламе могут быть задействованы языки народов и субъектов Федерации, входящих в состав России.

Коснулся новый закон и объектов недвижимости. Теперь запрещается присваивать названия жилым комплексам, звучащие на иностранный манер.

Документ направлен на укрепление позиций русского языка в потребительской сфере и городской среде.

#в стране и мире #русский язык #Реклама #Владимир Путин #закон #вывески #публичное пространство
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 