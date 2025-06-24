Бизнесмен оценил идею о повышении в 9 раз платы за воду для компаний

Повышение в девять раз (с 1,1 до 10) коэффициента для компаний, которые не установили водоизмерительные приборы, нанесет ущерб малому бизнесу в России, считает сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Олег Николаев. Данное предложение российскому правительству представила Счетная палата.

«Ущерб, разумеется, будет. Не разорительный, но ощутимый - больше в моральном плане. Настолько, что поставить счетчик быстренько придется. Повышение коэффициента до 10 с 1,1 - это, конечно, круто. Без церемоний. А это оплата по нормативу, напоминаю, то есть цифра в платежке фиксированная, и она сразу увеличится в девять раз», - отметил в комментарии «Звезде» Николаев.

Счетная палата выразила надежду, что реализация этой инициативы поспособствует снижению неучтенного забора воды и принесет в бюджет дополнительные доходы. Предприниматель поделился, что не особо верит в «дополнительные доходы от повышения», так как «плательщики не продержатся дольше месяца».

Ранее Счетная палата предложила правительству РФ поднять плату предприятиям за использование водных ресурсов. Так, меру планируют принять к водопользователям, которые осуществляют забор воды без приборов учета, а также ввести плату за использование акваторий водных объектов.