FPV-дрон уничтожил зенитную установку врага в лесополосе

FPV-дрон, применив осколочно-фугасный боеприпас, ударил по зенитной установке ВСУ на Харьковском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.
Изначально во время боевого полета военнослужащий с позывным Бит обнаружил вражескую технику в лесополосе.
После того как координаты были переданы, оператор БПЛА смог направить дрон сквозь редколесье и уничтожить цель.
Напомним, что разведчики 44-го армейского корпуса продолжают выполнять задачи по созданию буферной зоны безопасности вдоль границ России на Харьковском направлении.
Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.
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