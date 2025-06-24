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FPV-дрон уничтожил зенитную установку врага в лесополосе

Удар по цели наносился осколочно-фугасным боеприпасом.
2025-06-24 07:13:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

FPV-дрон, применив осколочно-фугасный боеприпас, ударил по зенитной установке ВСУ на Харьковском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Изначально во время боевого полета военнослужащий с позывным Бит обнаружил вражескую технику в лесополосе.

После того как координаты были переданы, оператор БПЛА смог направить дрон сквозь редколесье и уничтожить цель.

Напомним, что разведчики 44-го армейского корпуса продолжают выполнять задачи по созданию буферной зоны безопасности вдоль границ России на Харьковском направлении.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#бпла #спецоперация #удар #Зенитная установка #харьковское направление #FPV-дрон
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