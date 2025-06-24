FPV-дрон уничтожил зенитную установку врага в лесополосе

FPV-дрон, применив осколочно-фугасный боеприпас, ударил по зенитной установке ВСУ на Харьковском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Изначально во время боевого полета военнослужащий с позывным Бит обнаружил вражескую технику в лесополосе.

После того как координаты были переданы, оператор БПЛА смог направить дрон сквозь редколесье и уничтожить цель.

Напомним, что разведчики 44-го армейского корпуса продолжают выполнять задачи по созданию буферной зоны безопасности вдоль границ России на Харьковском направлении.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.