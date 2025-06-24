МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин подписал закон о создании национального сервиса с функциями мессенджера

Сервис обеспечит конфиденциальности передаваемой и получаемой информации, а также создаст комфортную среду в различных сферах для граждан.  
Ирина Егорова 2025-06-24 15:32:20
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России национального многофункционального сервиса с функциями мессенджера. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Цифровая платформа обмена данными объединит как функции мессенджера, так и сервисов государственных и муниципальных услуг. В нем можно сделать уникальный цифровой ID, который в последствии можно будет использовать, как альтернативу для бумажных документов. Также для него будет встроена функция госключа для подписания необходимых документов.

Сообщается, что онлайн-документ из сервиса можно будет предъявить для подтверждения возраста, права на льготы, для подтверждения обучения в колледжах и школах, при заселении в гостиницах и в других случаях.

Правительство определит, какая из российских компаний приступит к работе над созданием данного сервиса. Из документа следует, что сервис обеспечит конфиденциальности передаваемой и получаемой информации, а также создаст комфортную среду в различных сферах для граждан.  

Разработчики также хотят наделить будущую платформу функцией ведения каналов, что сделает из нее своеобразную социальную сеть.

#Владимир Путин #услуги #правительство #закон #мессенджер #Сервис
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 