Путин подписал закон о создании национального сервиса с функциями мессенджера

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России национального многофункционального сервиса с функциями мессенджера. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Цифровая платформа обмена данными объединит как функции мессенджера, так и сервисов государственных и муниципальных услуг. В нем можно сделать уникальный цифровой ID, который в последствии можно будет использовать, как альтернативу для бумажных документов. Также для него будет встроена функция госключа для подписания необходимых документов.

Сообщается, что онлайн-документ из сервиса можно будет предъявить для подтверждения возраста, права на льготы, для подтверждения обучения в колледжах и школах, при заселении в гостиницах и в других случаях.

Правительство определит, какая из российских компаний приступит к работе над созданием данного сервиса. Из документа следует, что сервис обеспечит конфиденциальности передаваемой и получаемой информации, а также создаст комфортную среду в различных сферах для граждан.

Разработчики также хотят наделить будущую платформу функцией ведения каналов, что сделает из нее своеобразную социальную сеть.