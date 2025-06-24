Москалькова: еще 32 россиянина удерживает Украина в Сумах

Еще 32 россиянина удерживаются Украиной в Сумах, рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече с Владимиром Путиным. Ранее их туда вывезли боевики из Курской области.

В Россию возвращены 132 человека. Благодаря работе миссии в стамбульском формате на родину вернулись 22 жителя Курской области.

«Мы очень надеемся, что наши общие усилия, в том числе мои обращения в международные органы и к Святому престолу за помощью, все-таки развернут сознание их (киевской стороны. - Прим. ред.) к необходимости соблюдать Женевские конвенции», - сказала омбудсмен.

В ходе обмена 23 мая Россия и Украина передали друг другу по 270 военнослужащих и по 120 гражданских лиц. В том числе домой вернулись 20 мирных жителей Курской области.

Всего после первого раунда переговоров в Стамбуле Москва и Киев обменялись пленными военнослужащими и гражданскими по формуле «1 000 на 1 000».