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Госдума приняла закон о штрафе за неуведомление военкомата о переезде

Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым.
Андрей Аркадьев 2025-06-24 14:23:57
© Фото: ТРК «Звезда»

Госдума приняла в окончательном чтении закон об увеличении штрафов за несообщение в военкомат о смене места пребывания. Максимальный размер штрафа теперь составит 20 тысяч рублей.

Документ дополняет статью 21.5 КоАП новой частью 2.1. Теперь за несообщение в установленном порядке в военкомат о переезде без регистрации либо за неявку после переезда будет грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Ранее действовавшие нормы предусматривали наказание от 1 000 до 5 000 рублей.

Авторами инициативы выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым.

Россияне могут вносить изменения в сведения о себе, размещенные в реестре военнообязанных, направив обращение в военкомат через портал «Госуслуги» или придя туда лично.

#госдума #Военкомат #штраф
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