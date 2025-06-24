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Mirror: принцу Уильяму предлагают «отказаться от британской короны»

Королевская корона была изготовлена в 1937 году и украшена тысячами драгоценных камней, в ней среди прочего взошли на престол Елизавета II и Карл III.
Лиза Губина 2025-06-24 13:50:26
© Фото: Pool i-Images Global Look Press

Наследному принцу Великобритании Уильяму предложили отказаться от короны стоимостью 5 млрд фунтов стерлингов, украшенной тысячами драгоценных камней, в целях экономии средств и проведения более сдержанной церемонии коронации, пишет издание Mirror.

Отмечается, что в стране многие считают существующие традиции вступления на престол «нелепыми», и предлагают отказаться от них в рамках масштабной реорганизации, проводимой королем Карлом III. Так, к примеру, ранее он сократил длительность мероприятия коронации.

«Церемония должна сосредоточиться на элементах, которые актуальны для современного общества, отражать разнообразие и отбросить ненужную помпезность», - приводит газета слова источника.

Напомним, королевская корона была изготовлена в 1937 году, в ней среди прочего взошли на престол Елизавета II и Карл III. По данным издания, многие считают ее элементом диснеевских мультфильмов.

Ранее сообщалось о подготовке плана на случай действующего британского короля Карла III, он получил название «Менайский мост». Предыдущая коронация в государстве прошла в 2023 году.

#Великобритания #Монархия #корона #принц Уильям #коронация
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