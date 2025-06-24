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Расчеты РСЗО поддержали штурмовиков, ведущих бои за Часов Яр

Десантники бьют по врагу с расстояния более чем пятнадцати километров.
Варвара Шрадер 2025-06-24 13:53:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент нашего телеканала Варвара Шрадер работает в зоне специальной военной операции. Она пообщалась с артиллеристами из 217-го гвардейского парашютно-десантного полка, которые продемонстрировали нанесение удара по врагу при помощи РСЗО «Град». 

Шрадер уточнила, что расчет поддержал бойцов штурмовых групп, продвигающихся в городе Часов Яр. Она уточнила, что обычно удары реактивных систем залпового огня тут наносятся на глубину до 15 километров.

Сейчас, как отметила корреспондент, противник находится в частном секторе на противоположном конце города и пытается контратаковать позиции, занятые десантниками из 98-й дивизии ВДВ.

Ранее сообщалось, что расчеты реактивных систем залпового огня «Град» уничтожили минометные расчеты ВСУ у Часова Яра. Этим смогли воспользоваться российские штурмовики и продвинуться вперед.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов

#ВДВ #РСЗО #Град #наш эксклюзив #часов яр
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