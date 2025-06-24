Путин и король Бахрейна обсудили по телефону Ближний Восток

Владимир Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Об этом сообщили в Кремле.

Лидеры государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и высказались за скорейшее восстановление мира и стабильности в регионе. Они подтвердили актуальность инициативы Москвы по проведению российско-арабского саммита в октябре.

Главы государств обменялись мнениями по итогам Петербургского международного экономического форума. Бахрейн принимал в нем участие в статусе страны-гостя.

Владимир Путин отметил активную и плодотворную работу делегации. Ее возглавлял советник по безопасности Насер бен Хамад Аль Халифа.

Король Бахрейна выразил признательность за гостеприимство. Путин и Аль Халифа подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества. Речь шла о торгово-экономическом, финансово-инвестиционном и культурно-гуманитарном аспектах взаимодействия.