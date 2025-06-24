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ФСБ сорвала диверсию на газовом объекте в Бердянске

Подозреваемых задержали на месте с поличным.
Владимир Рубанов 2025-06-24 10:02:12
© Фото: Vadim Akhmetov URA.RU, Global Look Press © Видео: ЦОС ФСБ России

ФСБ России задержала троих человек, которые собирались взорвать объект жизнеобеспечения в Запорожской области. Они незаконно купили и хранили взрывчатку, сообщили в спецслужбе.

Задержанные пытались взорвать объект газораспределительной сети в Бердянске, говорится в сообщении. Их поймали прямо на месте. Дома у этих людей и на месте происшествия нашли взрывчатку, которую они сами сделали, и нужные для этого материалы.

Следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело против подозреваемых. Их обвиняют в попытке совершить диверсию и незаконном владении взрывчатыми веществами или взрывными устройствами.

ФСБ напоминает о попытках спецслужб Украины вовлекать россиян в противоправные действия через интернет, соцсети и мессенджеры. Вербовщики принуждают жертв к тяжким преступлениям с длительными сроками заключения.

#Украина #Диверсия #ФСБ РФ #Задержание #запорожская область #Бердянск
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