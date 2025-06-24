ФСБ сорвала диверсию на газовом объекте в Бердянске

ФСБ России задержала троих человек, которые собирались взорвать объект жизнеобеспечения в Запорожской области. Они незаконно купили и хранили взрывчатку, сообщили в спецслужбе.

Задержанные пытались взорвать объект газораспределительной сети в Бердянске, говорится в сообщении. Их поймали прямо на месте. Дома у этих людей и на месте происшествия нашли взрывчатку, которую они сами сделали, и нужные для этого материалы.

Следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело против подозреваемых. Их обвиняют в попытке совершить диверсию и незаконном владении взрывчатыми веществами или взрывными устройствами.

ФСБ напоминает о попытках спецслужб Украины вовлекать россиян в противоправные действия через интернет, соцсети и мессенджеры. Вербовщики принуждают жертв к тяжким преступлениям с длительными сроками заключения.