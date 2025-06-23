О родных и близких: в парке «Патриот» прошел концерт памяти

Подвиг героев былых времен хранится в наших сердцах, фотографиях, книгах и театральном искусстве. «Помнить, чтобы жить» - концерт под таким лозунгом прошел в парке «Патриот». Актеры восстанавливают события первых часов войны.

На сцену выходили и заслуженные артисты России. Актер театра и кино Гоша Куценко впервые выступил перед публикой с песней, написанной на слова друга его семьи, ребенка войны. Воспоминания об эвакуации, немецких обстрелах, голоде и смерти.

«Это особая поэзия. Это поэзия предчувствия великой катастрофы, гибели. А тут - позиция ребенка войны. Искренне рассказанная. Написанная не суперпрофессиональным поэтом, а просто умным, талантливым, мудрым человеком. Это воспоминания детства. По-моему, очень искренне», - говорит артист.

Сцену развернули рядом со скульптурой «Матерям победителей». Внутри фигуры горит факел, зажженный от Вечного огня в Александровском саду.

Несмотря на поздний час и дождливую погоду, зрителей достаточно. Собрались более 400 человек. Причем многие пришли семьями, вместе с детьми.

Каждый театральный номер - о судьбах людей. О тех, кто ушел на фронт. И тех, кому досталось самое тяжелое - ждать воина домой.

«Нам очень понравилось. Патриотично. И символично, что дождь пошел. Слеза была не скупая, а душевная, щиплющая сердце и душу. Теперешние события тоже заставляют нашу молодежь быть патриотичными», - говорят зрители.

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Всех нас объединят общая история.

«Я сегодня не могла не быть здесь. Вечер памяти и скорби. Мы вспоминаем наших павших воинов-миротворцев, которые жизни отдали за други своя, за веру, за Отечество. Среди них и мои родные. Мой прадед Федор, который лежит под Ржевом. Он погиб в первом бою», - рассказала заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Гусева.

Цикл памятных акций в парке «Патриот», посвященных началу войны, Дню памяти и скорби, подошел к концу. Концерт «Помнить, чтобы жить» стал завершающим.