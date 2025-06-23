Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $81 за баррель

Цена фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE превысила $81 за баррель впервые с 20 января. Об этом сообщает Life со ссылкой на Bloomberg.

Сначала, по данным торгов на 01:00 МСК, стоимость Brent ускорила рост и превысила $80, поднявшись до $80,98. После этого к 01:01 МСК стоимость нефти превысила $81,торгуясь на уровне $81,4.

Напомним, что рост цен обусловлен напряженной ситуацией на Ближнем Востоке. В МИД Ирака уже предупреждали, что нефть может подорожать до $300 за баррель.

Ранее в разговоре со «Звездой» эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке может привезти к энергетическому кризису. По словам специалиста, если ситуация будет продолжать ухудшаться, то цены на нефть будут только расти.