Главу МВД Украины Игоря Клименко поймали на публикации заведомо ложной информации относительно тел военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции.

Украинский чиновник утверждает, что Россия якобы «цинично подбросила» вместо одного из переданных украинской стороне тел военнослужащих ВСУ бойца ВС РФ. Сопровождая этот вброс, Клименко разместил в Интернете фотографии военного билета и личного жетона погибшего российского военнослужащего А.В. Бугаева.

По словам украинского министра, тело Бугаева якобы вернули России именно после обнаружения этого несоответствия. При этом Клименко сказал, что останки Бугаева были получены в мешке за номером 192/25.

Но, как стало известно, тело в мешке за номером 192/25 Россия передала украинской стороне еще в начале 2025 года. И там находились останки украинского военнослужащего, идентифицированного как Николай Иванович Дидык 1968 года рождения. Установлено, что он погиб в районе населенного пункта Спорное на территории ДНР 6 мая 2024 года. Согласно сайту Обуховского городского совета (Киевская область), его тело предали земле 12 июня 2025 года.

Останки якобы Бугаева украинцы «вернули» не в мешке 192/25, о котором говорил министр Клименко, а в мешке под номером 567. То есть уже тут украинский министр или лгал, или сам вообще не понимал, о чем идет речь.

В мешке под номером 567 находилось неизвестное тело, жетоны и личный телефон, принадлежавшие А.В. Бугаеву.

При этом известно, что до этого Россия передала Украине мешок под номером 567с, где находилось тело неидентифицированного военнослужащего ВСУ без документов и жетона.

Бугаев пропал без вести около года назад - вероятно, он погиб. В таком случае его тело должно было пролежать около года. Но переданные России документы, находившиеся в мешке 567, были в идеальном состоянии. Это значит, что они хранились отдельно - видимо, дожидаясь политически обусловленного момента.

Любопытно, что, когда приемом и передачей тел с украинской стороны занималось главное управление разведки, никто не наблюдал никаких сбоев и провокаций. Несоответствия и провокации полезли на свет именно тогда, когда вопросами передачи тел стала заниматься СБУ.

Беспочвенные слова Клименко сказаны для очернения организованной Россией гуманитарной акции - киевский режим понимает, что она вскрывает истинные потери ВСУ. При этом стоит отметить, что РФ готова передать Украине еще 3 000 тел боевиков. Но Киев их не забирает.