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Мигрантам увеличили количество заданий в экзамене по русскому языку

Изменения вступят в силу с 10 июля 2025 года.
Дарья Ситникова 2025-06-23 16:15:29
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости

В экзаменах по русскому языку для мигрантов, которые хотят получить патент или вид на жительство в РФ, усложнят задания на аудирование и говорение. Соответствующее заявление опубликовали на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования (Рособрнадзор).

В заявлении указано, что теперь вместо двух заданий по аудированию будет четыре. Также установили обязательные баллы, которые необходимо набрать за этот раздел для успешного прохождения экзамена.

Помимо этого, Рособрнадзор ввел обязательные баллы за разделы «Аудирование» и «Говорение». В случае правильного решения и набора необходимого количества баллов можно получить разрешение на временное проживание или вид на жительство в России.

Известно, что с этого дня количество заданий в банке для проведения экзаменов будет увеличено в два раза. Эти меры направлены на повышение объективности результатов тестирования.

До этого сообщалось, что депутаты Госдумы разрабатывают новые меры для того, чтобы сдача экзаменов мигрантами и иностранцами в России была гораздо прозрачнее. Например, предложили проводить экзаменационный процесс на защищенных платформах, таких как «Госуслуги». Также в нижней палате появилась идея подключить биометрию, чтобы исключить сдачу экзамена подставным лицом.

#мигранты #русский язык #экзамен #изменения #аудирование #говорение
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