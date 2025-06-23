Путин: участники НАТО сами придумали страшилку про российскую угрозу

Президент России Владимир Путин отметил, что участники НАТО сами сочинили про угрозу России их безопасности. Они рассказывают эту «страшилку» своим гражданам, чтобы вытаскивать деньги из народа.

«О каком-то нашем возможном вторжении в Европу сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год. Для того чтобы обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги», - заметил президент.

При этом альянс тратит на военные цели больше всех государств мира, вместе взятых, отметил глава государства.

Кроме того, ряд западных политиков продолжают вынашивать планы нанесения России стратегического поражения. История их ничему не учит, добавил Путин.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко ранее заявлял, что руководители западных стран не заинтересованы в разрешении конфликта дипломатическими и политическими способами. Если Запад хочет мира, то надо прекратить оказание любой помощи Украине, уточнил дипломат.

Грушко также отмечал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте будет нагнетать «военный психоз» вплоть до ближайшего саммита альянса, который состоится 25 июня. Масштаб военных приготовлений НАТО таков, что он требует поиска противников, чем альянс всегда и занимался, сказал замглавы МИД РФ.