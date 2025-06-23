Начальник военной полиции погиб при задержании мародеров под Суджей

В Суджанском районе при задержании мародеров погиб начальник военной полиции Алексей Жаров, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Подозреваемых в убийстве уже схватили.

«Он смело и самоотверженно служил своей Родине до последнего дня. Считаю, что военнослужащий посмертно достоин представления к награде», - написал Хинштейн в своем Telegram.

Начальник военной полиции с позывным Жара погиб накануне, 22 июня, отметил глава региона. По его словам, Жаров даже в трудное время с искренней заботой и человечностью помогал местным жителям курского приграничья, которые не оставили свои дома. Хинштейн отдельно отметил его преданность и патриотизм.

Врио губернатора выразил соболезнования семье погибшего, а также пообещал оказать всю необходимую помощь.