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Россиянам объяснили, зачем заклеивать камеру на смартфоне

Для закрытия камеры могут подойти специальные шторки на чехлах или непрозрачные наклейки, также необходимо использовать антивирусы и проверять разрешения приложений.
Лиза Губина 2025-06-23 13:30:24
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российским пользователям посоветовали закрывать камеру на устройствах, так как мошенники могут получить к ней доступ с помощью вредоносных программ и использовать снимки и видеоматериалы для создания дипфейков или компрометирующих материалов. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на эксперта центра защиты данных Виталия Петросяна.

По его словам, закрывать камеру можно специальной шторкой или непрозрачной наклейкой.

«Регулярно проверять разрешения приложений и отключать ненужный доступ к камере и микрофону. Использовать антивирусы и своевременно обновлять ПО для защиты от вредоносных атак», - также призвал специалист.

Речь идет обо всех гаджетах с камерой, в особенности тех, которые имеют доступ к Интернету.

Напомним, ранее стало известно, что аферисты могут фальсифицировать портрет и голос жертвы с целью выманивания средств. Мошенники отправляют  видео в Telegram с просьбой перевести деньги, в случае если жертва идет на поводу у преступников, вернуть свои средства невозможно.  

#гаджеты #смартфон #Мошенники #камера телефона
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