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«Искандер» уничтожил до 100 боевиков в центре подготовки в районе Сум

Удар наносился по украинскому центру подготовки мобилизованных. Также удалось ликвидировать до 14 единиц автомобилей и бронетехники.
2025-06-23 12:28:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения центра подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе города Сумы. По заявлению оборонного ведомства, удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер».

В результате удара, по данным министерства, безвозвратные потери противника в личном составе превысили 100 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились до 14 единиц автомобильной техники и бронетехники, включая технику иностранного производства.

Ранее ведомство опубликовало видеозапись с ударом комплексом «Искандер» по пункту постоянной дислокации подразделения ВСУ в Сумской области. Удар был нанесен в районе города Конотоп, где размещалось подразделение 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Искандер #спецоперация #удар #Сумы #Лагерь подготовки
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